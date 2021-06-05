Полная зависимость от импорта: Россия оказалась без инкубационных яиц

Россия оказалась в полной зависимости от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе, от COVID-19. Об этом в интервью РБК заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, для выпуска высококачественных препаратов нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры, но в России такого производства нет.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. У нас этим никто не занимался», – сказал он.

Глава Россельхознадзора пояснил, что с яиц начинается производство вакцин не только от коронавируса, но гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбрион – полости с жидкостью в тупом конце яйца. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок – основу будущей вакцины.

Данкверт заверил, что дефицита импортных яиц, необходимых для производства вакцин, не будет. «Мы, даже когда вводили ограничения на импорт из-за птичьего гриппа, потом сразу открывали те предприятия, которые производят СПФ-яйцо (свободное от специфических патогенных контаминантов), потому что у них другая технология производства. Но в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры – это неправильно. Это стратегический вопрос. Но он стратегически не нашего ведомства», – отметил глава Россельхознадзора.

В то же время Данкверт уточнил, что производство пищевого яйца в России хорошо развито – «пищевые яйца у нас свои».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.21

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