В России вырос уровень безработицы: на поиск работы у россиян уходит более полугода

Пандемия коронавируса оказала существенное давление на рынок труда в России. Уровень безработицы вырос в большинстве регионов страны. Около 4,5 млн экономически активных россиян находятся в поисках работы, а чтобы подобрать подходящее место, у граждан уходит больше семи месяцев. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

По итогам ноября 2020 года – января 2021 года, согласно данным Росстата, уровень безработицы составлял 5,9%. Это на 1,3 процентного пункта выше аналогичного периода прошлого года. В августе 2020-го было зафиксировано максимальное значение – 4,8 млн человек (6,4%). В январе 2021 года численность безработных снизилась до 4,3 млн человек (5,8%).

В прошлом году существенно выросло число официально зарегистрированных безработных – 2,5 млн человек – это в 3,6 раза выше, чем годом ранее. По данным проведенного Росстатом выборочного исследования, в январе 34,7% безработных использовали обращение в органы службы занятости в качестве способа поиска работы.

В начале 2020 года почти каждый пятый безработный был из категории молодежи до 25 лет. Выросла и доля незанятых в возрасте старше 50 лет. Средний возраст безработного в России – 37 лет.

На целый месяц вырос срок поиска работы: в январе 2021 года на поиск работы в среднем уходило 7,1 месяца, в третьем квартале 2020 года – 6,1 месяца. 21,7% безработных искали подходящее место 12 месяцев и более, почти четверть безработных (22,7%) – от трех до шести месяцев. Хуже всего ситуация с поиском работы складывается в сельских районах, где 28,6% незанятых граждан находились в состоянии «застойной безработицы», то есть искали работу более года.

Легче всего найти работу в Санкт-Петербурге (2,5 месяца), Ленинградской области (3,8 месяца), Москве (3,9 месяца). Самый длительный срок поиска работы – в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит 10,1 месяца, Чечне (10 месяцев), Северной Осетии (9,3 месяца).

По итогам ноября 2020 – января 2021 года в 78 российских регионах уровень безработицы вырос, в шести – снизился, в Якутии – не изменился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В 40 субъектах РФ уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Самый низкий показатель в Ямало-Ненецком автономном округе – 2,5%. Самый высокий – в Ингушетии, где почти каждый третий житель не трудоустроен.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.03.21

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