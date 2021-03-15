Четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю

Почти четверть россиян (23%) считает что в случае поиска новой работы их свободные средства закончатся буквально за неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter.

20% респондентов сообщили, что им хватит средств на две недели, 15% признались, что сбережений будет достаточно на 1,5 месяца. 11% заявили, что смогут оставаться б5ез заработка в течение трех месяцев, 4% – в течение полугода. Только 3% участников опроса заявили, что у них не возникнет финансовых трудностей из-за потери работы.

В исследовании отмечено, что с финансовыми трудностями во время поиска работы столкнулись большинство россиян, а для 39% участников опроса они оказались серьезными. 44% отметили, что пока справляются, еще 10% назвали их почти незаметными. Среди тех россиян, кто не испытал финансовых сложностей, более половины (56%) указали, что имеют сбережения. Еще 36% опрошенных избежать их помогла поддержка со стороны родственников. 22% респондентов признали, что бывший работодатель выплатил им достойную компенсацию, еще 13% – что временно работают на фрилансе.

Опрос был проведен онлайн с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тыс. соискателей.

Москва, Иван Гридин

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