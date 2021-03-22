Минфин России хочет ужесточить требования к пиву

Минфин России предложил скорректировать требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на более строгие и разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%. Соответствующие изменения ведомство внесло в технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» (вступит в силу в 2022 году), следует из текста проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

Предложение Минфина сейчас рассматривают в Минэкономики. После проект будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Сейчас в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя при выпуске пива допускается замена лишь до 20% солода несоложеными продуктами, а с 2022 года подготовленный регламент ЕАЭС разрешает заменять до 50% солода.

Против изменений выступили небольшие и средние участники рынки. Пивовары указывали, что нововведение ухудшит качество представленного на рынке напитка, так как в этом случае пивом будет называться и продукция с низким содержанием солода, отмечают «Ведомости». В поддержку нового техрегламента выступили крупные пивовары, указывая, что более мягкие нормы позволят расширить ассортимент напитка и не отразятся на его качестве.

Как отметил совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский, небольшим компаниям важно сохранить рецептуру, поскольку она является их преимуществом, и у них меньше возможностей конкурировать с большими компаниями по цене.

Председатель совета «Союза российских пивоваров» (СРП) Даниил Бриман указал, что небольшие и средние пивовары будут нести большие затраты, тогда как крупные компании могут позволить себе снизить содержание солода, себестоимость и розничную цену массового продукта.

Ранее Минфину предложили ввести минимальнуе розничнуе цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию. Инициатором в феврале прошлого года выступил СРТ, направив в ведомство соответствующее письмо. Производители пива считают, что от низких цен на пенное страдают как сами пивовары, так и потребители, так как в погоне за снижением затрат недобросовестные производители начинают экономить на сырье. По мнению Минфина, введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения уже внесены в ЕЭК, но решений пока нет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.03.21

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