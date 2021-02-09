В России хотят установить минимальную цену на пиво

Минфин обсуждает введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пивоваренную продукцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

Сама по себе идея не нова. Год назад предложение ввести МРЦ на пиво предлагал Союз российских пивоваров, направив в Минфин соответствующее письмо. Производители пива считают, что от низких цен на пенное страдают как сами пивовары, так и потребители, так как в погоне за снижением затрат недобросовестные производители начинают экономить на сырье.

В Союзе пивоваров и предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 литр, ПЭТ-упаковке – 90 руб. за 1 литр, а при продаже на розлив – 85 рублей за 1 литр.

Издание пишет, что в РСПП дали негативную оценку инициативе, так как регулирование цен носит антирыночный характер, создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции. В Союзе также указали на то, что пиво в последние годы и без того значительно прибавило в цене, в первую очередь за счет повышения акциза.

В случае установления МРЦ продавцы лишатся возможности устанавливать скидки и распродажи. В связи с этим комиссия по торговле попросит президента РСПП Александра Шохина довести позицию до главы Минфина Антона Силуанова.

В самом же Минфине уточнили, что введение МРЦ на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. «Мы внесли соответствующие предложения в ЕЭК. Решений пока нет»,– пояснил представитель Минфина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.21

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