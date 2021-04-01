В России ввели минимальную цену на сигареты

В России с 1 апреля вступил в силу закон о единой минимальной цене на табачные изделия. Минимальная стоимость пачки сигарет отныне составляет 107,78 руб.

Цена установлена Минсельхозом и рассчитана по специальной формуле, которая учитывает минимальную ставку акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, налог на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

Ранее минимальная цена на сигареты находилась на уровне 75% максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители.

Сигареты, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены могут быть реализованы до 1 июля 2021 года, передает «Прайм».

Как сообщал «Новый День», законопроект о минимальной цене на пачку сигарет внесла группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР в ноябре 2019 году. В декабре прошлого года закон подписал президент РФ Владимир Путин.

По мнению авторов инициативы, поправки в «антитабачный» закон позволят бороться с нелегальной табачной продукцией. Из-за несовершенства нынешнего законодательства рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами, указывали парламентарии. При этом они продаются по экономически необоснованным заниженным ценам – зачастую даже ниже налоговой составляющей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.21

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