За бедных заплатят богатые: в России хотят ввести новые льготы на электроэнергию

В России задумали ввести новые механизмы адресной поддержки малоимущих. Речь идет о дополнительных льготах по оплате электроэнергии. Мера может быть реализована за счет повышения тарифов для граждан с высоким доходом. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующее предложение было озвучено на совещании комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» 19 февраля. На нем обсуждался вопрос о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения.

Льготу могут ввести в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электричество для населения, чтобы сократить объемы перекрестного субсидирования – когда бизнес доплачивает за снижение тарифов для населения. Но в случае одобрения этой меры стоимость электроэнергии для обеспеченных граждан могут увеличить.

В протоколе заседания говорится, что решение о сокращении объема или ликвидации перекрестного субсидирования до сих пор не найдено, ситуация при этом усугубляется с каждым годом и «требует скорейшего разрешения».

«В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», – гласит документ.

Ожидается, что предложение будет представлено президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам развития электроэнергетики. Оно должно было пройти в конце марта, но было перенесено.

В Минфине сообщили, что получили предложения Госсовета и рассмотрят их в установленном порядке в пределах компетенции.

В Минстрое изданию заявили, что переход к экономически обоснованным тарифам нужно совместить с расширением круга получателей субсидий. В настоящее время их получают в основном семьи, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг 22% бюджета и более. В министерстве полагают, что этот показатель можно было бы снизить до 15%.

В Минэнерго считают наиболее оптимальным механизмом переход на адресную поддержку наименее социально защищенных групп населения.

Ранее сообщалось, что долги россиян за электроэнергию в 2020 году выросли на 12 млрд рублей, что стало рекордом с 2012 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.21

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