Аптеки с начала года не досчитались выручки

Россияне в 2021 году стали покупать меньше лекарств. За три первых месяца года аптеки получили почти на 12% меньше выручки, чем за тот же период в прошлом году, пишет «Коммерсантъ».

По данным DSM Group, аптечные сети продали лекарств на 331,6 миллиарда рублей меньше, чем в первом квартале 2020 года. Если в прошлом марте выручка аптек резко выросла и достигла 159,8 миллиардов, то в 2021 году выручка упала на 26,1% и составила 118 миллиардов рублей.

В сети «Советских аптек» заметно упали продажи противовирусных препаратов (арбидола, кагоцела, ингавирина) и средств на основе парацетамола.

«Выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось на всех группах лекарств», – пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Представители фармрынка отметили, что в 2020 году на фоне пандемии россияне делали большие запасы лекарств, которыми пользуются до сих пор. По итогам первого полугодия они не ждут, что оборот вырастет, но надеются, что ситуация выправится во второй половине года.

Напомним, за два первых месяца 2021 года цены на лекарства выросли на 8,44% по сравнению с прошлым годом. Больше всего прибавили в цене противовирусные препараты, средства для желудочно-кишечного тракта и восстановления микрофлоры кишечника. А вот лекарства от аллергии почти не подорожали.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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