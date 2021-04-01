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Четверг, 1 апреля 2021, 15:27 мск

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Стабильно высокий рост цен: лекарства в России продолжают дорожать

В России по итогам февраля цены на лекарства на 8,44% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«В феврале 2021 года цены на лекарственные препараты выросли по сравнению с январем 2021 года (0,2%). Годовая динамика индекса также оказалась положительной – цены выросли на 8,44% в сравнении с февралём 2020 года», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что драйверами 8-процентного роста цен остаются противовирусные препараты, средства для восстановления микрофлоры кишечника и препараты для желудочно-кишечного тракта, в то время как лекарства для носа и от аллергии практически не повышаются в стоимости.

«Годовая инфляция лекарств относительно стабильна и по-прежнему остается на высоком уровне. В тоже время рост цен против прошлого периода носит сезонный характер и повторяет динамику прошлых лет», – пояснил директор «Ромир» по работе с клиентами Ксения Пайзанская.

Москва, Мария Соколова

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