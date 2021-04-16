Самозанятым труднее всего взять ипотеку в России

Банки чаще всего отказывают в выдаче ипотеки самозанятым. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Online-Ipoteka.

«Более 80% самозанятых получают отказ по заявкам на ипотечный кредит напрямую в банках, при этом ежемесячный доход примерно 60% из них превышает 100 тысяч рублей», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

По словам аналитиков, у индивидуальных предпринимателей с управленческой отчетностью и более низким доходом больше шансов взять ипотеку, чем у самозанятых. «Очевидно, недоверие к самозанятым гражданам объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», – пояснила гендиректор Online-Ipoteka Ирина Григорьева.

При этом даже высокий доход не гарантирует получение кредита на жилье. Большинство российских банков попросту не готовы рассматривать самозанятых работников как надежных заемщиков.

Ранее стало известно, что у самозанятых возникли проблемы в судах. Недостаток у российских судов практики по делам с участием самозанятых стал приводить к решениям не в их пользу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.04.21

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