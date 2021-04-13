Из-за нового статуса у самозанятых возникли проблемы в судах

Судебная практика по делам с участием самозанятых только начинает формироваться, но уже обозначились проблемы. Об этом сообщил Общероссийский народный фронт, организация направила пиьсом первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Недостаток у судов практики по делам с участием самозанятых стал приводить к решениям не в их пользу, пишут «Известия». Так, например, обсуждение различных аспектов самозанятости в интернете может быть расценено надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов.

Самозанятые, которые потеряли заработок во время пандемии, не могу получить послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов гражданина.

Более того, статус работающего на себя может сыграть против обвиняемых по уголовным делам. Описывается случай, когда самозанятость гражданина, которого обвиняли в организации незаконной миграции, была признана судом как несвязанность с определенным местом работы. Это было использовано в качестве основания для продления его содержания под стражей.

Эксперты признали, что из-за новизны юридического статуса самозанятого действительно могут возникать небольшие правовые коллизии. «Отшлифовка» законодательства, скорее всего, займет еще несколько лет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.21

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