Россияне поставили рекорд по блюдам из свинины в 2020 году

Россияне съели рекордные 4,08 млн тонн свинины в 2020 году. Такой востребованности этого сорта мяса в стране в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка еще не отмечали.

«В 2020 году потребление свинины выросло на 4% по отношению к 2019 году. В расчете на одного человека составляет 27 кг в год, это наивысший результат в истории современной России», – цитирует отчет центра ТАСС.

Средний россиянин съедает в год 76,5 кг мяса, и почти половина приходится на мясо птицы – 34 кг, то есть 44%. По мнению аналитиков, показатель прошлого года в 36% от общего объема мясной продукции не предел. В 2021 году россияне станут есть свинины еще на 3% больше, чем в 2020-м.

Согласно прогнозу Россельхозбанка, Россия станет не только больше потреблять, но и продавать, в основном, Юго-Восточную и Восточную Азию. По прогнозу, объем поставок составит до 250 тысяч тонн, а если Китай откроет свой рынок, то и до 300 тысяч тонн.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году россияне стали есть говядины на 3,4% меньше, чем в 2019 году. Всего оказалось съедено два миллионов тонн, рекордный минимумом за последние 10 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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