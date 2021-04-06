Потребление говядины в России упало до 10-летнего минимума

В 2020 году потребление говядины в России сократилось на 3,4% – до двух миллионов тонн, что стало абсолютным минимумом за последние 10 лет, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина падение спроса связано с отсутствием у населения денег. Во время пандемии коронавирусной инфекции граждане стали экономить и перешли на более дешевые виды белка, в частности на мясо птицы и свинину. Стоит отметить, что на этом фоне экспорт говядины из России вырос более, чем на 100%. Больше всего говядины стал закупать Китай. Поднебесная закупает 45% российской говядины.

Кроме того, эксперты указывают на то, что крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на территории России стало меньше. Ритейлеры, в свою очередь, сообщили, что спрос на относительно дешевую говядину снижается уже несколько лет, при этом продажи премиального мяса, напротив, выросли на 25%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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