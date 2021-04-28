Кабмин планирует ухудшить условия льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ намерено ужесточить условия льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Займы станут меньше, а сроки вдвое, а то и втрое короче.

Кабмин уже составил проект постановления, которое изменит условия программы. Планируется, что кредит до 2 млрд рублей будет доступен только среднему бизнесу, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Малым предприятиям банки смогут одобрить по льготным условиям максимум 500 млн рублей, а микропредприятиям – 200 млн. МСП, чей капитал на 25% пришел из крупных компаний, льготные кредиты и вовсе перестанут выдавать.

Рассчитываться тоже придется быстрее, потому что субсидии банкам теперь будут выплачивать 5 лет вместо 10. Пополнение оборотных средств планируют финансировать только один год вместо трех.

Планируется втрое, до 1%, уменьшить компенсацию банкам низкой процентной ставки для фирм, работающих в сфере строительства и аренды недвижимости.

По данным издания, банки больше не смогут выдавать на инвестиционные цели кредитов больше, чем на пополнение оборотных средств.

Накануне Счетная палата РФ объявила результаты проверки АО «Корпорация МСП». За пять лет своего существования компания помогла всего 1% субъектов МСП, выплачивая своим работникам зарплаты до 380 тыс. рублей, а членам правления около 3,3 млн рублей. При этом она наращивала собственный капитал, но использовала для работы бюджетные средства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.04.21

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