Счетная палата нашла у Корпорации МСП эффект в 1% и миллионные зарплаты

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП») оказала поддержку менее чем 1% субъектов малого и среднего бизнеса за пять лет своей работы. К такому выводу пришла Счетная палата после проверки Корпорации и координируемых ею участников Национальной гарантийной системы (НГС).

«За период с 2015 по 2020 год участники НГС предоставили поддержку более 34 тыс. субъектов МСП. Их число составило менее 1% от среднегодового количества за указанный период», – сообщило ведомство на официальном сайте.

На 1 июля 2020 года предпринимателям выплатили 658,4 млрд рублей, а общая сумма финансовой поддержки составила 1,4 трлн рублей. Но в перерасчете на количество действующих в России субъектов малого и среднего бизнеса выплаты носят «локальный» характер.

«Фактическое исполнение не только не соответствует целевым значениям, но и снижается из года в год. В краткосрочных и среднесрочных программах деятельности Корпорации установлены легкодостижимые показатели. Они создают риски некорректной оценки эффективности», – сделали вывод в Счетной палате.

В ведомстве отметили, что Корпорация не ставит себе долгосрочных задач, поэтому недостаточно заинтересована выполнять цели и задачи, провозглашенные властями.

А вот зарплатные рубежи в Корпорации давно покорили: средняя зарплата сотрудников составила 380 тыс. рублей, что вдвое больше уровня зарплат в финансовой сфере по Москве. И это без учета заработка членов правления Корпорации, которые получают около 3,3 млн рублей в месяц.

При этом гарантийный капитал АО растет, но Корпорация предпочитает не наращивать обязательства, а пользоваться госфинансированием.

Акционерами Корпорации МСП являются государство в лице Росимущества (72%) и ВЭБ.РФ (28%). Корпорация осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания мер поддержки субъектам МСП. Корпорация участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Москва, Наталья Рязанова

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