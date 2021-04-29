Совфед ужесточит наказание за серые заплаты

Совет Федерации готовит пакет поправок в законы, которые ужесточат наказание за заплаты в конвертах. Сенаторы действуют во исполнение послания президента России Федеральному собранию.

«Продолжить работу по совершенствованию законодательства… об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», – говорится в перечне поручений членам Совфеда, с которым ознакомился ТАСС.

Сенаторы также должны организовать постоянный мониторинг рынка труда и составить предложения о том, как мотивировать наемных работников легализовать их работу.

Как сообщал «Новый День», к осени 2020 года число работников, готовых получать зарплату в конвертах, снизилось за время пандемии. Весной 46% опрошенных россиян были не против официальных заработков, но с ослаблением карантинных мер уже в сентябре их стало 39%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.04.21

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