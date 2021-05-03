Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут в ближайшие годы

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, какие профессии могут стать невостребованными в ближайшие десять лет. По его мнению, под угрозой исчезновения окажутся профессии водителя общественного транспорта и бухгалтера.

Как отметил Сафонов, во многих странах тестируют системы автопилотов. «Полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы, – сказал эксперт в интервю «Российской газете». Он рекомендует представителям этих профессий уже сейчас задуматься над тем, чем они могут заняться, «если их место займет электроника».

В качестве примера Сафонов привел экипаж самолета – если раньше он состоял из пяти человек, то уже сейчас достаточно двух человек (командир и второй пилот). В скором будущем, прогнозирует он, вероятно и дальнейшее сокращение до одного пилота, так как «компьютерные технологии очень сильно развиваются».

По мнению эксперта, серьезная трансформация ждет профессию бухгалтера в ее классическом понимании. Эта профессия будет приобретать «все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», считает Сафонов.

Ранее эксперты Института развития интернета (ИРИ) заявили, что из-за развития технологий , наиболее подвержены риску исчезновения такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик, наиболее подвержены риску исчезновения.

В свою очередь Агентство стратегических инициатив (АСИ) спрогнозировало, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и киберследователь, которые будут следить за соблюдением закона в Сети.

Как выяснил ВЦИОМ, каждый пятый (21%) работающий россиянин боится, что его заменят роботом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.05.21

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