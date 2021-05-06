Быстрее и дешевле: кабмин принял «дорожную карту» газификации регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» газификации регионов. В кабмине рассчитывают, что к 2030 году уровень газификации субъектов РФ достигнет 82,9%. Кроме того, к 1 июля должен быть составлен график догазификации населенных пунктов на 2021-2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил бесплатно провести газ к домам в таких населенных пунктах до 2023 года.

«К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами», – говорится в сообщении на сайте правительства

Как отметили в кабмине, «дорожная карта» предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, ее основой должны стать «топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов». В каждом субъекте появится единый оператор газификации, что позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая частные дома.

В «дорожную карту» вошли 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021-2022 годах. В их числе – сокращение сроков и стоимости услуг по подключению к сетям, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа, снижение размера пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети.

У потребителей появится возможность заключать комплексный договор на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание) на портале госуслуг. Планируется, что на «Госуслугах» также будет доступна услуга по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения.

Кроме того, предполагается, что единая программа газификации объединит существующие региональные планы. Соответствующие предложения должны быть подготовлены до конца второго квартала текущего года, следует из документа.

«Выполнение «дорожной карты» ускорит газификацию российских регионов, позволит сделать услуги газораспределительных компаний более доступными для населения», – заключили в кабмине.

Ранее Счетная палата Росии в ходе проверки газификации регионов за 2017-2020 годы выявила «системные недостатки», оказывающие негативное влияние на повышение уровня газификации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.05.21

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