Счетная палата нашла «системные недостатки» газификации в России

Счетная палата (СП) в ходе проверки газификации регионов за 2017-2020 годы выявила «системные недостатки». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет за 2020 год. «В результате проведенного контрольного мероприятия установлен ряд системных недостатков, оказывающих негативное влияние на повышение уровня газификации, основным из которых являются ежегодные убытки ООО «Газпром межрегионгаз», – указано в отчете.

По мнению аудиторов, основной причиной убытков «Газпром межрегионгаза» стал низкий уровень собираемости платежей за газ в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Уровень просроченных платежей за поставленный газ в 2020 году вырос на 2,4% и составил почти 180 млрд рублей. Из них около 100 млрд рублей приходится на Северный Кавказ.

СП указала и на проблему отсутствия единого подхода к определению уровня газификации в стране. «Газпром межрегионгаз» рассчитывает этот показатель по собственной методике, которая расходится с методикой Минэнерго. В результате наблюдаются «значительные расхождения показателей процента газификации субъектов РФ, рассчитываемых как в большую, так и в меньшую сторону», – указали аудиторы.

Еще один недостаток, выявленный аудиторами – несогласованность планов по газификации со стороны «Газпром межрегионгаза» и региональных властей. Это приводит к недозагрузке сетей газоснабжения и газораспределительных станций.

Москва, Иван Гридин

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