Россияне тратят на фастфуд почти на четверть больше

Россияне потратили на фастфуд за первые три месяца года почти на четверть (24%) больше, чем за тот же период 2020 года. Средний чек за покупки в кафе быстрого питания составил 628 рублей, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Аналитики связали рост популярности фастфуда со снятием карантинных ограничений и тем, что россияне стали чаще прогуливаться и заходить в кафе.

«На март пришелся пик по общей сумме трат в фастфуд-кафе в 2021 году. Общее количество операций в первый весенний месяц выросло на 19% относительно февраля», – цитирует отчет банка ТАСС.

По сумме среднего чека в лидерах оказались Москва (861 рубль), Санкт-Петербург (805 рублей) и Казань (438 рублей).

Исследование проводилось на основе обезличенных данных об операциях по картам в экваринговой сети «Русского стандарта» в сегменте «фастфуд».

Как сообщал «Новый День», ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан предложила ввести маркировку для фастфуда. Планировалось, что на упаковку добавят картинки со страшными последствиями неправильного питания и предупреждающие надписи.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

На карте Екатеринбурга появилась улица Военных Строителей. / В Кургане из-за «первомайского» пожара, когда сгорел целый квартал, возбудили дело. / Евросоюз и G7 объявили вечные санкции Москве. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»