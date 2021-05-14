Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты

Большинство респондентов (57%) отметили, что в магазинах подорожали яйца и мясные изделия. Немного больше половины опрошенных россиян взволновал рост цен на растительное масло и сахар, следует из исследования Фонда «Общественное мнение».

На подорожание мяса и птицы пожаловались 47% опрошенных, растительного масла – 45%, сахара – 44%. Из непродовольственных товаров самым заметным для респондентов оказался рост цен на бензин (39%).

Опрос «ФОМнибус» проведен 6-8 мая в 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.

Накануне правительство РФ заявило, что в марте годовой рост цен замедлился с 7,6% до 6,6%, а потребительская инфляция – до 5,52%. Министры отметили, что особо внимательно нужно следить за ценами на яйца, гречу, сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.05.21

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