Голикова предложила тратить маткапитал до трехлетия детей

Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила изменить правила применения маткапитала. Например, разрешить решать жилищные проблемы сразу после рождения ребенка и использовать деньги на оплату детского садика.

Голикова обратилась с предложением к президенту РФ Владимиру Путину, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Она предложила разрешить россиянам самим строить или ренонсировать личные дома за счет маткапитала, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.

Также вице-премьер считает, что россияне хотели бы платить из маткапитала за образование у ИП с лицензией (таких много среди детских садов).

В случае одобрения законопроект будет готовить Минтруд. В ведомство подобные указания пока не поступали.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что детсады квартирного типа дешевле и давно стали выходом для россиян в селах, где нет детсадов от юрлиц, и крупных городах с дефицитом мест с садиках.

Напомним, в начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин упростил правила расходования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома россиянам будет достаточно выписки из Росреестра о собственности на дом и земельный участок.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

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