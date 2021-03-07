Мишустин упростил правила расходования маткапитала на жилье

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будут упрощены правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Теперь для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Для оформления гражданам потребуется лишь выписка из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

В кабмине также напомнили, что с 15 апреля 2020 года оформление сертификатов на материнский капитал осуществляется в беззаявительном порядке: после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Напомним, что с 2021 года размер маткапитала увеличился до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей – на второго. Эти средства позволено направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения ребенка, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка, пока ему не исполнится три года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.21

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