Производители не планируют повышать цены на сахар с 1 июня

Производители сахара не ожидают скачка цен после 1 июня. Члены союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) намерены воспользоваться субсидией для поддержания стабильности цен.

В союзе уверены, что конец срока действия соглашения о фиксированной цене не слишком отразится на рынке. Власти предложили производителям субсидию за поставки сахара по цене соглашения. Глава Союзроссахара Андрей Бодин уверен, что это сдержит стоимость продукта.

«Практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре», – цитирует Бодина «Интерфакс».

В настоящее время заводы продолжают отгружать сахар по цене не выше 36 рублей за килограмм. Напомним, такой потолок установлен до 1 июня для оптовых цен. При розничной продаже цена не должна превышать 46 рублей за кг.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что правительство ищет новые способы сдержать рост цен на сахар. Кабмином рассматриваются введение ежегодной квоты для беспошлинного импорта и создание запаса. В связи с поздним севом сахарной свеклы и прогнозом на задержку сбора урожая в пик спроса на сахар предложение может быть снижено, что приведет к подорожанию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

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