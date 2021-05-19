Производители мороженого пригрозили дефицитом из-за маркировки

Около 40% производителей мороженого не успевают установить оборудование для маркировки продукции. Это может грозить дефицитом лакомства, заявили в Союзе мороженщиков.

С 1 июня маркировка мороженого станет обязательной, но к ней полностью готовы только 62% производителей. Еще 30% рискуют отстать от сроков на 1-3 недели. Многие надеялись печатать маркировку на сторонних типографиях, но к 1 апреля те оказались не готовы выполнять работу.

Компании спешно заказывают собственное оборудование, но его поставки задерживаются: производят его только за рубежом, а в последние пару месяцев спрос резко вырос. К тому же, оборудование не интегрировано, для его включения в схему производства приходится менять и даже перестраивать промышленные линии, пишет «Коммерсантъ».

С трудностями столкнулись компании Unilever (около 10% рынка мороженого в России) и «Чистая линия» (4% рынка). Замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина заявила, что после 1 июня в стране может начаться дефицит мороженого. Потому что начнется сезон пиковой нагрузки на производство и пикового спроса, и запасов на складах не хватит.

В Минсельхозе предложили компаниям уже сейчас работать в основном «на склад». Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» заявил, что мороженое – продукт длительного хранения, поэтому уверены: дефицита не случится.

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил приостановить до августа санкции за отсутствие маркировки на продукте. Он попросил войти в положение производителей, которые не смогли подключиться к системе маркировки по объективным причинам.

Как сообщал «Новый День», еще в августе 2020 года участники рынка попросили Минсельхоз отказаться от маркировки мороженого в упаковке менее 100 граммов. Производители предупредили, что продукт подорожает или придется сократить ассортимент, иначе компании потерпят убытки. В ЦРПТ заявили, что маркировка поможет бороться с фальсификатом, а покупка оборудования для нее станет инвестицией компаний в собственный бизнес.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

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