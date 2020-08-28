Производители предупредили о росте цен на мороженое из-за маркировки

Российские производители мороженого обратились в Министерство сельского хозяйства с просьбой отказаться от идеи нанесения обязательной маркировки на продукцию в упаковке менее 100 граммов. Об этом пишут «Известия».

К министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву обратилась компания «Юнилевер», позицию которой поддержали в Союзе мороженщиков. Производители указывают, что необходимость нанесения обязательной маркировки обернется убытками и приведет к сокращению ассортимента продукции или заставит их поднять цены.

Отметим, что в проекте постановления правительства, разработку которого вел Минпромторг, говорится, что, начиная с 20 января 2021 года, производители холодного лакомства будут обязаны маркировать абсолютно всю продукцию. Стоимость маркировки единицы товара, например пары обуви, составляет 50 копеек, и это без учета затрат на покупку и установку специального оборудования для ее нанесения.

По оценкам оператора маркировки ЦРПТ, для крупных производителей внедрение этой процедуры может быть сопоставимо с плановыми инвестициями в бизнес. Отмечается, что маркировка товаров позволяет эффективно бороться с фальсификатом. Однако, по мнению наблюдателей, мороженное – не та продукция подделка которой распространена. Так, например, производители утверждают, что уровень контрафакта в отрасли сравним со статистической погрешностью. Они также отмечают, что на малую упаковку в сегменте до 70 рублей за порцию приходится до 90% продаж.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.20

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