Удар по рынку и инфраструктуре: Россия вернет пошлину на ввоз электромобилей

Россия и другие страны Евразийского экономического союза откажутся от льготной нулевой пошлины на ввоз электромобилей. С 2022 года ставка пошлины составит 15% от таможенной стоимости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза.

Как заявили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ни одна из стран союза не предлагала продлить действие нулевой ставки пошлины. Общественное обсуждение проекта завершается в четверг, 20 мая.

В Минпромторге России также сообщили, что к ним не поступали предложения о продлении льготы. В министерстве пояснили, что нулевая ставка была введена по инициативе Белоруссии и применяется на временной основе. В связи с этим в проекте новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС прописана ранее действовавшая ставка в размере 15%, указали в ведомстве.

По мнению экспертов, отмена нулевой пошлины, спровоцировавшей рынок электромобилей к росту более чем в 1,5 раза в прошлом году, негативно скажется как на самом рынке, так и на развитии инфраструктуры. Как отметил Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, возвращение 15-процентной пошлины приведет к резкому падению рынка в 2022 году и помешает развитию зарядной инфраструктуры.

Надо отметить, что ранее в Минэкономразвитии РФ заявляли о планах поддержать развитие рынка электротранспорта. Власти рассчитывают, что доля электромобилей на рынке к 2030 году вырастет до 15%, на что планируется потратить 418 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.21

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