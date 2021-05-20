Россияне предпочли водке шампанское в 2021 году

Продажи шампанского в России за первые четыре месяца года взлетели на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Водки же продано на 3,6% меньше, передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Среди алкоголя с крепостью выше девяти градусов лидируют продажи шампанского и игристых вин. В январе-апреле продано 5,2 млн декалитров, в апреле – 1,01 млн дал, что на 15,4% больше апреля 2020 года.

Коньяка россияне за четыре месяца купили на 3% (3,8 млн дал) больше в годовом выражении. Только в апреле было продано 908,8 тыс. дал.

Водки январе-апреле в розничных сетях продано на 3,6% меньше, чем в прошлом году. Всего за четыре месяца продажно 22,6 млн дал, а в апреле – 5,6 млн дал.

Но больше всего россияне покупают слабоалкогольных напитков. Их с января по апрель продано 2,5 млн дал (+36,7%), в апреле – 625,7 тыс. дал (+ 35,5%).

Как сообщал «Новый День», в преддверии Нового года россияне потратили на игристые вина 214 млн рублей, что на 38% меньше декабря 2019 года. А вот оборот алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а число транзакций в них увеличилось в 1,5 раза.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

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