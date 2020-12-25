Россияне ставят рекорды по затратам на покупку игристых вин к Новому году

В преддверии Нового года россияне потратили на игристые вина, в том числе на шампанское, 214 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД». При этом траты на игристые вина были на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 2020-й потребление шампанского в России упало на 10%.

Также стоит отметить, что общий оборот алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а число транзакций в них увеличилось в 1,5 раза. Наибольший рост произошел в Краснодарском крае – на 225% и Ленинградской области – на 123%, а также в Мурманской, Ростовской областях и Хабаровском крае. Стоит отметить, что Московские алкомаркеты за три недели декабря увеличили оборот по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вдвое.

«Пока сложно сделать окончательный вывод, отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», – отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.20

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