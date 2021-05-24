Торговые сети начали отказываться от бонусных карт

Российские ритейлеры активно уменьшают использование пластиковых карт лояльности. Все больше магазинов и кафе рекомендуют покупателям пользоваться программами скидок и бонусов через приложения и виртуальные карты, пишет «Российская газета».

Сети магазинов «Спортмастер» и «Улыбка радуги» уже объявили о полном переходе на виртуальные карты. Все больше покупателей предпочитают безличный расчет и не желают носить с собой лишний пластик.

Крупные торговые сети не могут быстро отказаться от бонусных карт из-за покупателей старшего возраста. Они чаще других с заметным недоверием относятся к виртуальным бонусам и безналичному расчету.

Приложение «Кошелек» для хранения бонусных карт в 2020 году увеличило число активных пользователей вдвое. Теперь приложением пользуются 11 млн человек, в него внесено около 300 млн карт, реальный вес которых в пластике составил бы 1500 тонны.

Как сообщал «Новый День», во время пандемии доля россиян, которые перешли на безналичный расчет достигла 39%. Столько клиентов банков пользуются банковскими картами, но не снимают с них наличные в течение месяца.

Москва, Наталья Рязанова

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