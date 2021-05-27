Цена на кофе обновила рекорд за 4 года

Цены на кофе взлетели до максимума за последние четыре года. Фьючерсы на арабику на американской бирже ICE установились на отметке в 1,55 доллара за фунт, а во время торгов поднимались до 1,57 доллара, сообщает Trading Economics.

Засушливая погода плохо повлияла на урожай, который уже начали собирать. Производители отказались делать прогноза на будущий урожай, поэтому многие поставщики придерживают товар.

Колумбия считается вторым экспортером кофе, но там проходят массовые акции протеста. Многие дороги заблокированы, а вместе с ними и поставки.

Напомним, в конце 2020 года АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» заявил, что Крым будет экспортировать кофе. Планировались поставки из Никарагуа на переработку. Предполагалось, что местные компании будут обжаривать, молоть и купажировать кофе, а после отправлять на экспорт.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.05.21

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