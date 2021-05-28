«Ситуация стабильная»: Минсельхоз отверг риск дефицита яиц в России

Минсельхоз России отреагировал на сообщения об угрозе дефицита яиц. По оценке ведомства, на рынке птицеводческой продукции сложилась «стабильная и комфортная» ситуация для дальнейшего наращивания объемов производства. В министерстве не ждут дефицита яиц на внутреннем рынке, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

По информации ведомства, благодаря комплексу мер поддержки отрасли отпускные цены на яйца существенно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале 2021 года. Так, яйца первой категории за последний месяц подешевели на 19,5%, второй категории – на 10,9%.

В Минсельхозе заверили, что новые меры поддержки отрасли будут сохранять стабильность в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что производители куриных яиц столкнулись с резким падением закупочных цен. Они заявили, что им приходится продавать свою продукцию ниже себестоимости, и предупредили о сокращении поголовья несушек и возникновению риска дефицита яиц. Представители отрасли обратились за помощью в Минпромторг.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

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