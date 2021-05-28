В России может возникнуть дефицит яиц

Производители куриных яиц заявили, что им приходится продавать свою продукцию ниже себестоимости. Это приведет к сокращению поголовья несушек и возникновению риска дефицита яиц. Предприниматели обратились за помощью в Минпромторг.

Традиционное сокращение спроса после Пасхи обернулось для производителей резким снижение цен, пишут «Ведомости». К 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории – на 10,9%. В Росптицесоюзе уточнили, что ритейлеры по итогам тендеров закупают яйца по 36-45 руб. за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49-52 руб. Цены закупки яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились даже до уровня 27-29 руб. за десяток.

При этом себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20-25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего. Усугубляет ситуацию и то, что торговые сети перед Пасхой закупили слишком много яиц, соответственно, сейчас у ритейлеров образовались излишки продукции, и это тоже оказывает давление на закупочные цены.

Производители не будут долго работать себе в убыток, скорее всего, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции, прогнозируют в Росптицесоюзе.

В свою очередь ритейлеры снижение закупочной цены яиц критичным не считают. Цены в мае действительно упали примерно на 10-15% по сравнению с апрелем, но они все равно выше, чем год назад. Не видят сети и недостатков в тендерной системе закупок. При ее применении ни один ритейлер не имеет возможности диктовать свои условия производителям. Компании могут продать свой товар в другие розничные точки, а торговая сеть останется без яиц.

В настоящее время Национальный союз птицеводов обсуждает с Минсельхозом и Минпромторгом способы улучшения коммуникации с ритейлерами. Впрочем, об административном регулировании цен, как это было с маслом и сахаром, речи не идет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.05.21

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