Новак опроверг заявление Минэнерго США о «грязном» газе из России

Поставляемый в Европу российский природный газ оставляет в разы меньший углеродный след, чем топливо из США. Так вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал слова американского министра энергетики Дженнифер Грэнхолм о «грязном» российском газе.

Новак отметил, что данные о «голубом топливе» из России подтверждены различными аналитическими и консалтинговыми агентствами.

«Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. Она заявила это вместе с сожалением об отказе Белого дома вводить санкции против оператора трубопровода «Северный поток-2». Министр отметила, что газ из России угрожает климату, поэтому так «опасно» завершение строительства трубопровода.

«Северный поток-2» состоит из двух веток, проложенных по дну Балтийского моря. Планируется, что по ним Россия каждый год будет поставлять в Европу 55 млрд куб. м газа. Строительство планировалось завершить в конце 2019 года, но из-за санкций проект все еще не закончен. В «Газпроме» заявили, что строительство завершат в 2021 году.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.05.21

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