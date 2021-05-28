Минэнерго США признало российский газ «самым грязным» в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм озвучила новую причину, почему нужно остановить строительство «Северного потока-2». По ее словам, Россия намерена поставлять по трубопроводу «самый грязный» газ в мире.

«Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, заключается в том, что он перевозит самую грязную форму природного газа на Земле… Это вредно для климата», – приводит слова Грэнхолм Washington Examiner.

Министр не поддержала решение Белого дома отказаться от санкций в отношении оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. Грэнхолм отметила, что вопросы вмешательства в строительство должны были решаться раньше, не на этапе, когда трубопровод почти достроен.

«Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить стройку до того, как она была завершена, а не после», – сказала глава американского Минэнерго.

Риски строительства трубопровода для окружающей среды ранее озвучивали экологи в Германии. Они обжаловали разрешение на строительство из-за риска для мест гнездования птиц. Позже власти Германии все-таки разрешили проложить трубы в своих водах с условием, что монтаж будет проведен позже.

По данным «Газпрома», углеродный след от поставок американского сжиженного природного газа втрое превышает экологическую нагрузку от «Северного потока» и «Турецкого потока», пишет РБК.

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что американский газ не только чище, но и содержит особый ингредиент.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает», – прокомментировал Пушков в своем телеграм-канале.

Напомним, президент США Джо Байден признал, что не может остановить строительство «Северного потока-2», а санкции в отношении оператора проекта только испортят отношения Штатов с Европой.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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