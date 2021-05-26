Байден признал невозможность остановить строительство «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что проект «Северный поток-2» практически завершен и санкции против его оператора были бы неэффективными.

Байден отметил, что трубопровод уже был практически достроен, когда он занял пост главы государства. Власти Германии одобрили проект и разрешили прокладку труб в своих водах. Поэтому введение санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG повредило бы отношениям Штатов и Европы.

«Во-первых, он был почти завершен. И я не могу велеть Германии делать что-то или нет. Думаю, введение санкций в этот момент было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», – цитирует президента США Reuters.

Как сообщал «Новый День», Белый дом отказался вводить ограничения в отношении Nord Stream AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Это решение не понравилось 14 сенаторам от республиканской партии, которые обратились в Конгресс с просьбой остановить строительство «Северного потока-2».

Американские власти оставили их просьбу без внимания, но включили в санкционный список другие компании, связанные с проектом. В него вошли 13 судов, в том числе «Академик Черский», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», компании «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Коксохимтранс».

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 25.05.21

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