Байден признал невозможность остановить строительство «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что проект «Северный поток-2» практически завершен и санкции против его оператора были бы неэффективными.
Байден отметил, что трубопровод уже был практически достроен, когда он занял пост главы государства. Власти Германии одобрили проект и разрешили прокладку труб в своих водах. Поэтому введение санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG повредило бы отношениям Штатов и Европы.
«Во-первых, он был почти завершен. И я не могу велеть Германии делать что-то или нет. Думаю, введение санкций в этот момент было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», – цитирует президента США Reuters.
Как сообщал «Новый День», Белый дом отказался вводить ограничения в отношении Nord Stream AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Это решение не понравилось 14 сенаторам от республиканской партии, которые обратились в Конгресс с просьбой остановить строительство «Северного потока-2».
Американские власти оставили их просьбу без внимания, но включили в санкционный список другие компании, связанные с проектом. В него вошли 13 судов, в том числе «Академик Черский», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», компании «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Коксохимтранс».
Вашингтон, Наталья Рязанова
Вашингтон. Другие новости 25.05.21
«Для граждан закон, а для вас – все, что хотите»: депутат Госдумы назвал коллег по парламенту «экстремистами». / Кремль назвал место и дату встречи Путина и Байдена. / «Вы постоянно манипулируете…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на Минфин РФ. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube