Мошенники вернулись к проверенной схеме кражи денег с карт

Злоумышленники в России вернулись к старой схеме хищения денег с банковских карт граждан. Они пользуются подбором секретного кода и срока действия. Деньги с таких карт выводятся через фальшивые интернет-магазины.

Как рассказали в Лаборатории Касперского, мошенники, зная номер карты и Ф.И.О. ее владельца, могут подобрать CVV и срок действия. Исходная сумма списания всегда небольшая, чтобы не привлекать внимания жертвы и банка, пишет «Коммерсант». После «авторизации» карты средства с нее списываются небольшими суммами через мошеннические интернет-магазины, которые «выдают» плательщику несуществующий товар.

Эта схема была в ходу несколько лет назад, злоумышленники вполне успешно ее применяли, а затем подзабыли из-за внедрения банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству. Она стала вновь актуальна из-за роста выпуска виртуальных банковских карт.

В Центробанке изданию подтвердили, что эта схема все еще пользуется популярностью у мошенников. Вместе с тем регулятор отмечает, что эффективность у нее низкая, из-за чего широкого распространения она не получает.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.21

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