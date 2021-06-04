Путин сравнил спад в мировой экономике в пандемию с периодом после Второй мировой войны

Спад в экономике всего мира на фоне пандемии оказался самым сильным после Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. Но восстановление происходит неравномерно.

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, мировая экономика возвращается к нормальной жизни», – цитирует главу государства РИА «Новости».

По мнению Путина, экономики отдельных стран восстанавливаются неравномерно. Это может повлиять на международные отношения и мировую безопасность.

«Это порождает серьезные политические, экономические и социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности», – добавил президент.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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