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Пятница, 4 июня 2021, 21:12 мск

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Путин призвал отменить налоговую отчетность для малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев довести до конца работу над законопроектом об отмене налоговой отчетности для малого бизнеса. Он удивился, что принятие закона «забуксовало».

Госдума одобрила законопроект в первом чтении в прошлом году. Но дальнейшее принятие приостановилось.

«Мы уже договорились освободить от налоговой декларации предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику… Прошу в ближайшее время довести его до конца», – сказал Путин в своем выступлении на ПМЭФ. Трансляция велась на сайте ТАСС.

Кроме того, до конца года власти окажут малым и средним предприятиям поддержку в сфере кредитования – введут зонтичную систему поручительства. Планируется, что с помощью нового механизма предприниматели получат кредитов до 600 млрд рублей до 2024 года. Власти планируют полностью возместить комиссии за использование СБП при расчете малого и среднего бизнеса с физлицами.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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