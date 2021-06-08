Всемирный банк подтвердил позитивный прогноз по развитию экономики России

Всемирный банк (ВБ), штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, подтвердил позитивный прогноз по восстановлению российской экономики в ближайшие два года. Согласно оценке экспертов международного финансового учреждения, РФ ожидает рост по 3,2% в 2021 и 2022 годах даже с учетом санкций США и повышением ключевой ставки Банком России.

«Мы прогнозируем рост экономики России в 2021 году на 3,2%, поддержку ему окажут укрепление внутреннего спроса и рост цен на энергоносители… Восстановление будет устойчивым и в 2022 году, рост ВВП составит 3,2% на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары», – говорится в докладе «Перспективы развития мировой экономики» (цитата по «Прайм»).

Как отмечает ВБ, «такие факторы, как геополитическая напряженность в 2021 году, включающая дополнительные санкции США, а также повышение ставки ЦБ РФ с исторически низких значений, оказывают давление на прогноз».

В целом, как считают эксперты банка, в 2021 году возможен рост мировой экономики на 5,6%, что станет самым высоким показателем темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет.

Стоит отметить, что ранее в июне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что восстановление российской экономики идет опережающими темпами. По его словам, при сохранении позитивных тенденций министерство повысит свой прогноз по росту ВВП в 2021 году с текущих 2,9%.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 08.06.21

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