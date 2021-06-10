В России хотят закрывать крупные торговые сети по ночам и в выходные

В Совете Федерации предложили ограничить по времени работу крупных торговых сетей. По мнению авторов идеи, это позволит развить малое и среднее предпринимательство. Эксперты считают, что подобные директивные меры мало соответствуют представлениям о рыночной экономике.

Инициативу выдвинул глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в письме к помощнику президента Максиму Орешкину, пишут «Известия». В документе прописаны несколько предложений, которые должны помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между МСП и крупным бизнесом.

Среди идей – ввести запрет на работу торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа. Это должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли. Местным предпринимателям зачастую затруднительно наладить постоянные поставки в торговые сети, а у ритейла в силу объективных причин нет обязательства размещать продукцию местных производителей в определенном объеме, что влияет на экономику региона, в том числе и на уровень цен на продукты питания.

Действительно, за последние пять лет доля рынков и ярмарок в структуре розничной торговли снизилась почти на треть. При этом доля крупных федеральных и региональных торговых сетей постоянно растет. Причем крупнейшие игроки в этом объеме занимают около 40%.

В свою очередь в регионах предложение не поддержали. В Чувашии заявили, что мера на их территории не актуальна. Субъекты малого предпринимательства вправе самостоятельно принять решение о продлении режима работы своих точек, а крупные торговые сети и так в основном работают только днем. Такого же мнения придерживаются в Калужской области. Тульские власти обратили внимание на то, что для выравнивания конкуренции стоит поддерживать малые форматы торговли, а не регулировать время работы крупных торговых сетей. Более того, ограничение времени их работы приведет к дискомфорту и росту социальной напряженности, особенно в крупных городах, считают на Алтае.

Эксперты также уверены, что представители отрасли сами должны решать, когда они хотят работать. Директивные решения власти могут давать лишь государственному бизнесу. Любые ограничения негативно влияют на конкурентную среду и ведут к повышению цен, так как рост издержек компании перекладывают в конечную стоимость товара для потребителя. Запрет работы сетей в ночное время повлияет больше на поведение клиентов – тому, кто привык закупаться ночью, избегая очередей, придется совершать покупки в дневное время. И вряд ли покупатель из-за этих перемен предпочтет небольшой магазин, где цены зачастую выше.

В Ассоциации малоформатной торговли предложили сенату отказаться от запретительных мер и решить вопросы, которые давно требуют проработки. Например, речь идет о законопроекте о нестационарной и мобильной торговле, который дает ряд серьезных изменений для киоскеров.

Москва, Зоя Осколкова

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