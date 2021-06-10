В Турции обнаружили золото на 1,2 млрд долларов

В Турции обнаружили месторождение золота, которое оценивается в сумму более 1,2 млрд долларов. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

По его словам, крупное месторождение драгоценного металла было найдено на востоке Турции. «В шахте компании Koza Altin в районе деревни Моллакара запасы золота составляют 20 тонн стоимостью в 1,2 млрд долларов, а также серебра – 3,5 тонны на 2,8 млн долларов», – рассказал министр во время церемонии открытия шахты.

За последние 10 лет уровень инвестиций в золотодобычу в Турции вырос на четверть, передает РИА «Новости». В прошлом году в стране были добыты 42 тонны золота из 18 шахт. В этом году турецкие власти рассчитывают добыть 45 тонн золота, а в ближайшую пятилетку увеличить уровень добычи до 100 тонн.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 10.06.21

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