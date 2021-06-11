Названы регионы-лидеры по неравенству доходов

Аналитики зафиксировали самое большое неравенство доходов в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Меньше всего разница в доходах самых богатых и самых бедных жителей в Карачаево-Черкессии и Костромской области.

Средний доход россиян в 2020 году составляли 35,7 тыс. рублей в месяц. 20% обеспеченных граждан получают около 82,5 тыс. рублей ежемесячно, а 20% малоимущих – 9,88 тыс. рублей. Аналитики FinExpertiza подсчитали, что разница в уровне дохода составила 8,4 раза, пишут «Известия».

По их данным, самое большое неравенство в доходах в регионах с высоким средним доходом. В ЯНАО доходы различаются в 10,2 раза (215,9 тыс. у самых обеспеченных и 21,2 тыс. рублей у малоимущих), в Ненецком АО – в 9,4 раза (201 тыс. и 21,3 тыс. рублей), в Москве – в 8,7 раза (177,3 тыс. и 20,3 тыс. рублей), отметили эксперты. Пятерку лидеров замыкают Чукотка (8,5 раза) и Сахалинская область (8,3 раза).

По итогам 2020 года меньше всего разница в доходах оказалась у жителей Карачаево-Черкесии – 5,3 раза (37,1 тыс. и 7 тыс. рублей), Костромской области – 5,4 раза (50,7 тыс. и 9,5 тыс. рублей) и Еврейской АО – 5,4 раза (56,2 тыс. и 10,4 тыс. рублей).

В FinExpertiza предупредили, что диспропорция в доходах населения тормозит развитие национальной экономики. Так, в Москве живут 42% самых обеспеченных россиян, еще 8,8% проживают в Подмосковье, и около 7% – в Санкт-Петербурге.

Эксперты отметили, что экономическое неравенство сложилось в 1990-х годах, в эпоху приватизации и перестройки экономики, и с тех пор ситуация существенно не изменилась. Расслоение сильнее всего в регионах, ориентированных на добывающих бизнес, а в областях с традиционным укладом доходы разных социальных групп не слишком отличаются.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

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