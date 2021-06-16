Будет лучше, чем ожидалось: Fitch скорректировало прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста российской экономики в 2021 году с 3,3% до 3,7%. В марте агентство улучшило прогноз с 3% до 3,3%.

«Мы ожидаем, что ограничения в связи с COVID-19 останутся крайне умеренными, а устойчивые темпы вакцинации окажут дальнейшую поддержку активности», – отмечается в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Аналитики ожидают, что во второй половине 2021 года рост ВВП России ускорится до 5,5% в годовом выражении, «несмотря на сдерживающий фактор в виде умеренного ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики».

При этом Fitch оставило без изменения прогноз роста ВВП России на уровне 2,7% в 2022 году. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году российская экономика вырастет на 2%. Таким образом, они сохранили прежний прогноз.

Агентство повысило прогноз по инфляции с 4,2 до 5,1% на текущий год и с 4% до 4,2% на 2022 год.

Fitch ожидает, что доллар США к концу 2021 года будет стоить 73 рубля, а в конце 2022-2023 годов – 72 рубля, сообщает «Прайм».

Агентство также улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 6,1% до 6,3%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.21

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