Больше половины работодателей в России не будут повышать зарплаты в этом году

В России лишь треть работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Всего в опросе приняли участие более 1 тысячи представителей российских компаний из всех округов. В результате выяснилось, что не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году 62% респондентов, еще 2% планируют понизить их.

При этом 54% опрошенных заявили, что уже повышали оклады своих сотрудников. 43% респондентов зарплаты не повышали, а 3% отметили, что заработок в их компаниях даже уменьшился.

«Чаще всего прибавка была до 10% – это отметили 60% респондентов из этой группы. На 10-30% зарплаты обычно повышают 36% компаний. Еще 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании повышение часто составляет 30-50% текущей зарплаты, а 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза», – сообщается в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.06.21

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