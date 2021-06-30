Путин рассказал о наборе мер поддержки малого и среднего бизнеса

Правительство приняло пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Но принятие необдуманных решений в этой сфере может привести к подрыву банковской системы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что финансовая система в России устойчивая, но опасно менять условия работы необдуманно. В то же время бизнес нуждается в поддержке, потому что больше всего пострадал за время пандемии.

«Мы приняли набор мер для поддержки МСП. Это кредиты под 0%, под 2% с погашением, если сохранен численный состав работников. Это и пролонгация кредитов, снижение социальных взносов, там много всего», – рассказал глава государства.

Во время прямой линии бизнесмен из Сургута пожаловался, что не может взять кредит для развития своего бизнеса. Ему предлагают заем под 18% сроком до трех лет, и при этих условиях сложно пустить деньги на поддержку своего дела.

«Большие проценты вам предлагают, средняя ставка 12% сегодня. Есть и льготные формы: ключевая ставка ЦБ (5,5) + 2,75% – это выходит 8,25%. Вот такие льготные условия. Мы на эти цели в 2020 году выделили 1 трлн рублей», – пояснил Путин.

Глава государства пообещал изучить данные предпринимателя и узнать, какие банки предлагали ему такой высокий процент по кредиту для бизнеса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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