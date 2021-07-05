Власти РФ планируют получить 400 млрд рублей от повышения налогов

Правительство РФ обсуждает повышение налогов в 2022-2024 годах, которые будут ежегодно приносить бюджету по 400 млрд рублей. Предметом обсуждения стали налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), на дополнительный доход для нефтяной отрасли, налоги для состоятельных россиян и акцизы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Повышение НДПИ для металлургов должно охватить ранее не облагаемые виды сырья, включая драгметаллы. И принести в бюджет более 100 млрд рублей. Еще 90 млрд планируется получить после расширения режима налога на сверхдоход для нефтяников.

Правительство планирует улучшить администрирование системы акцизов или введение новых, например, на сахаросодержащие напитки и некоторые виды алкогольной продукции. Предполагается, что эти меры принесут бюджету еще около 100 млрд рублей.

Еще 100 млрд власти намерены получить после донастройки налогообложения состоятельных физлиц и принятия ряда других мер.

По данным издания, полученные средства планируется потратить на стратегические проекты. Министерство экономического развития отобрало и дорабатывает 38 инициатив, которые обойдутся бюджету в 5,6 трлн рублей.

Как сообщал «Новый День», в конце июня правительство решило ввести пошлины на вывоз изделий из черных и цветных металлов, чтобы забирать в казну часть сверхдоходов металлургии. Ожидаемый объем пошлин в августе-декабре 2021 года составит 110-115 млрд рублей для черной металлургии и 50 млрд рублей – для цветной металлургии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.07.21

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