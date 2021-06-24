Власти РФ заберут у металлургов 160 млрд рублей через пошлины на вывоз металлов

Правительство РФ вводит пошлины на вывоз изделий из черных и цветных металлов на пять месяцев. За это время власти проработают способ, как забирать в казну сверхдоходы от металлургии, сообщили в пресс-службе кабмина.

Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин предложили установить экспортные пошлины на металлопродукцию с 1 августа по 31 декабря текущего года. С любой партии товара будут взимать базовые 15% и дополнительно – минимальную ставку за каждую тонну вывозимой продукции.

Для черных металлов будут действовать четыре ценовые коридора в зависимости от вида продукции. Для цветных металлов ставка будет отличаться для разных видов металла.

«Ожидаемый объем пошлин в августе-декабре 2021 года составит 110-115 млрд рублей для черной металлургии (это эквивалентно где-то 30% сверхприбыли за 2021 год) и 50 млрд рублей – для цветной металлургии», – пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

Он отметил, что постановление примут до конца июня, чтобы соблюсти 30-дневный срок вступления в силу.

Пошлину будут взимать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза. Внутри ЕАЭС поставки будут беспошлинными, но предстоят переговоры о запрете на реэкспорт российской продукции через территорию государств-членов союза.

В конце мая первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании получили сверхприбыль в 2020 году и должны вернуть в казну 100 млрд рублей. Для этого планировалось ввести дополнительные сборы. В Кремле посчитали логичным поступление в казну сверхприбыли металлургических компаний.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.06.21

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