Власти ищут способы забрать у металлургов 100 млрд рублей в бюджет

Металлургические компании в России получили большую прибыль в 2020 году и должны вернуть в казну 100 млрд рублей. Для этого власти могут ввести дополнительные налоги, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Рост мировых цен привел к подорожанию на внутреннем рынке, и прибыль российских металлургов выросла «в разы». Но они должны вернуть полученные сверхдоходы в бюджет, уверен политик.

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей… Государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», – сказал Белоусов в эфире РБК ТВ.

Первый вице-премьер предупредил бизнесменов, что придется отдать государству часть прибыли. По его словам, металлурги «конечно, понимают» ситуацию и заранее согласны расстаться с деньгами.

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять – такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник – вот (100 млрд рублей)», – добавил Белоусов.

Новые налоговые меры для металлургов анонсировали на совещании в Минстрое в начале апреля. Правительство обсуждало субсидирование бюджетных строек за счет выросших налогов металлургов, а также перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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