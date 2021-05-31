«Государство выравнивает диспропорцию...» Кремль – об идее изъять у металлургов 100 млрд рублей сверхдоходов

В Кремле отреагировали на слова первого вице-премьера России Андрея Белоусова о необходимости изъять у металлургов 100 млрд рублей в госказну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не нужно искать виновных в ситуации со сверхприбылями металлургических компаний.

«Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков отметил, что президент в курсе ситуации с дополнительными прибылями отечественных металлургов. «Президент знает, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли, президенту об этом известно, – сказал он, отметив, что правительство сейчас занимается этим вопросом вместе «с участниками бизнеса».

Пресс-секретарь главы государства при этом воздержался от комментариев насчет допустимости таких выражений, как «нахлобучил», в адрес крупного бизнеса, рекомендовав журналистам обращаться непосредственно к Белоусову.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в эфире РБК ТВ заявил, что металлургические компании в России получили большую прибыль в 2020 году за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за мировыми и должны вернуть в казну полученные сверхдоходы. Для этого власти могут ввести дополнительные налоги.

По словам Белоусова, металлурги «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей. «Государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», – сказал первый вице-премьер РФ. При этом Белоусов отметил, что металлурги понимают ситуацию и заранее согласны расстаться с деньгами.

На слова Белоусова резко ответил владелец НЛМК, глава отраслевого объединения «Русская сталь» Владимир Лисин. По словам миллиардера, планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций в отрасли. Он напомнил, что по известным словарям слово «нахлобучить» означает «надвинутую на лоб или на глаза клобук (шапку)». «Вот, точно – чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке», – говорится в заявлении Лисина, распространенном пресс-службой НЛМК. Бизнесмен посоветовал Белоусову «не чинить то, что работает».

Напомним, 27 апреля Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении компаний «Северсталь», «ММК» и НЛМК из-за монопольно высоких цен на горячекатаный прокат. На следующий день кабмин РФ выдал поручение Минпромторгу, Минфину и Росрезерву проработать предложения о целесообразности рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Это решение принято по итогам совещания в правительстве по ситуации с ростом цен на металлопродукцию и металлопрокат.

Москва, Наталья Петрова

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